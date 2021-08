13.08.2021, PP Oberbayern Süd



Vermisstes Segelflugzeug abgestürzt



Die Absturzstelle im extrem steilen und unzugänglichen Felsgelände unterhalb des Kuchelbergkopfgrates.

OHLSTADT, ETTALER FORST (KUCHELBERGKOPF), LKR. GAP. Seit dem Mittwochabend, 11.08.2021, wurde ein 60-jähriger Mann mit seinem Motorsegler vermisst, mit dem er am Mittag in Ohlstadt zu einem Rundflug gestartet war. Im Laufe des gestrigen Vormittags konnte nur noch das verunfallte Wrack des Segelflugzeugs in hochalpinem Gelände in den Ammergauer Alpen aufgefunden werden. Für den Piloten kam jede Hilfe zu spät. Die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen führt die Ermittlungen.

Am Mittwochabend gegen 22:00 Uhr verständigte der Flugbetriebsleiter des Flugplatzes Ohlstadt Pömetsried die Integrierte Leitstelle über Notruf und meldete einen Segelflieger als vermisst. Der Segler, ein 60-jähriger Mann aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen, war gegen 12:45 Uhr in Ohlstadt mit seinem Fluggerät zu einem Rundflug gestartet und bis zum Abend nicht zurückgekehrt. Jegliche Kontaktversuche blieben erfolglos.