30.07.2021, PP Oberbayern Süd



Tödlicher Bergunfall am Kahlersberg – Mauslochsteig in Berchtesgaden

BERCHTESGADEN, Lkr. BERCHTESGADENER LAND. Ein zunächst von seiner Urlaubsunterkunft als vermisst gemeldeter Wanderer konnte am Donnerstagmittag, 29.07.2021, leider nur mehr tot aufgefunden werden. Der Mann war im Bereich des Kahlersbergs abgestürzt und hatte sich tödliche Verletzungen zugezogen. Beamte der Alpinen Einsatzgruppe nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf.

Am Mittwoch, 28.07.2021, brach ein 49-jähriger Urlaubsgast aus Nordrhein-Westfalen gegen Mittag zu einer Bergtour am Kahlersberg auf. Der Vermieter des Urlaubsgastes meldete diesen am Morgen des 29.07.21 als vermisst, da er nicht mehr von seiner Bergtour zurück gekommen war.



Durch die Polizeiinspektion Berchtesgaden und Bergwacht Berchtesgaden wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet und koordiniert. Nach kurzer Fahndung wurde das Fahrzeug des Vermissten am Parkplatz Hinterbrand aufgefunden. Da die Bundespolizei in der Nähe eine Hubschrauberübung abhielt, wurde durch die Bergwacht ein Überflug des in Frage kommenden Gebietes rund um den Kahlersberg mit einem Hubschrauber der Bundespolizei organisiert.



Gegen 11:40 Uhr konnte eine leblose Person westlich des Mauslochsteigs am Kahlersberg aufgefunden werden. Bergführer der Bundespolizei sowie Einsatzkräfte der Bergwacht Berchtesgaden wurden an der Unglücksstelle im steilen, absturzgefährdeten Schrofengelände abgesetzt , konnten aufgrund der schweren Verletzungen jedoch nur noch den Tod der Person feststellen.



Im weiteren Verlauf wurden zwei Einsatzkräfte der Bergwacht sowie zwei Beamte der Alpinen Einsatzgruppe Berchtesgaden und Grassau durch den Polizeihubschrauber Edelweiß an die Unglücksstelle geflogen. Hier erfolgten die Unfallaufnahme sowie die Bergung des Abgestürzten. Der Verunfallte wurde im Anschluss gegen 16:00 Uhr ins Tal geflogen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Polizeiinspektion Berchtesgaden geführt.