23.07.2021, PP Oberbayern Süd



Jugendlicher bei Auseinandersetzung schwer verletzt

LENGGRIES, Lkr. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Donnerstagabend, 22.07.2021, kam es am Bahnhof in Lenggries zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen, in deren Verlauf einer der beiden zu einem Messer griff und seinen Kontrahenten schwer verletzte. Der tatverdächtige Jugendliche konnte festgenommen werden, die Kriminalpolizei Weilheim übernahm umgehend die Ermittlungen.

Gegen 17:45 Uhr gerieten im Bereich des Bahnhofs in Lenggries zwei männliche Jugendliche in Streit. Einer der beiden stach daraufhin mit einem Messer auf den anderen Jugendlichen ein und flüchtete zunächst zu Fuß in Richtung Isar. Das schwer verletzte Opfer wurde nach notärztlicher Behandlung am Tatort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen und notoperiert. Er schwebt zum derzeitigen Zeitpunkt in Lebensgefahr.



Ein Großaufgebot an polizeilichen Einsatzkräften, darunter auch ein Polizeihubschrauber, war in die Fahndung nach dem zunächst flüchtigen Täter involviert. Dieser meldete sich wenig später selbst bei der Polizei und konnte widerstandslos festgenommen werden.



Die Kriminalpolizei Weilheim nahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II umgehend die Ermittlungen zu der Gewalttat auf. Noch in der Nacht wurden zahlreiche Spuren gesichert und erste Vernehmungen durchgeführt. Der Auslöser des Streits und das Motiv des Täters sind nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.