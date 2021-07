09.07.2021, PP Oberbayern Süd



Vermisstenfahndung nach 61-jährigem aus Weilheim





WEILHEIM, Lkr. WEILHEIM-SCHONGAU. Nachdem ein 61-jähriger Mann aus Weilheim seit dem gestrigen Donnerstag, 08.07.2021, als vermisst gilt, wendet sich die zuständige Polizeiinspektion mit folgender Fahndung an die Öffentlichkeit. Um Hinweise wird gebeten.

Seit gestern Mittag, 08.07.2021, wird Herr Josef Weindl aus Weilheim vermisst. Herr Weindl ist 61 Jahre alt. Er ist ca. 180 cm groß, hat eine korpulente Statur (ca. 125 kg), sowie kurze Haare. Bekleidet sein soll er mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen langen Jogginghose und einem blauen T-Shirt. Möglicherweise ist er mit einem roten Damenfahrrad unterwegs.



Herr Weindl ist vermutlich im Raum Weilheim unterwegs. Er könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Es liegen allerdings keine Anhaltspunkte vor, dass Herr Weindl gefährlich oder aggressiv ist. Es kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass er auch überregional unterwegs ist und Weilheim in nicht näher bekannte Richtung verlassen hat.



Sollten Sie Herrn Weindl sehen bzw. Hinweise auf den Aufenthaltsort von Herrn Weindl haben, wenden Sie sich bitte telefonisch an die Polizeiinspektion Weilheim unter 0881/640-0 oder auch eine andere Polizeidienststelle.