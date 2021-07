09.07.2021, PP Oberbayern Süd



65-Jährige nach Badeunfall im Simssee nachträglich verstorben

RIEDERING, LKR. ROSENHEIM. Am Samstagabend, 03.07.2021, ging eine 65-Jährige beim Baden im Simssee unter. Die Frau konnte zunächst geborgen und reanimiert werden, verstarb jedoch am Mittwoch, 07.07.2021, an den Folgen des Badeunfalls. Die Kripo Rosenheim übernahm die Ermittlungen.

Eine 65-jährige Rosenheimerin war am vergangenen Samstagabend gegen 19:20 Uhr zusammen mit ihrem Lebensgefährten am Badeplatz Pietzing, Gemeindebereich Riedering, am Simssee. Sie begab sich alleine ins Wasser. Als sie in Richtung Ufer zurück schwamm, ging sie plötzlich lautlos unter. Der Lebensgefährte machte einen Wassersportler, welcher sich auf einem Stand-Up Paddleboard befand, auf die Situation aufmerksam, der sofort die Wasserrettung verständigte. Diese konnten die Frau zunächst reanimieren.



Die 65-Jährige wurde unverzüglich in eine Klinik eingeliefert, wo sie jedoch am Mittwoch verstarb. Nachdem die Todesursache derzeit noch nicht geklärt ist, übernahm die Kriminalpolizei Rosenheim die Ermittlungen zu dem Badeunfall.