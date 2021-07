BRUCKMÜHL; LKR. ROSENHEIM: Seit heute Morgen, 03.07.2021, 07:30 Uhr wird die 36-jährige Eileen Lang aus Bruckmühl vermisst. Sie befindet sich mit großer Wahrscheinlichkeit in einem psychischen Ausnahmezustand und benötigt ärztliche Hilfe. Hinweise zum Aufenthaltsort erbittet die Polizeiinspektion Bad Aibling, jede andere Polizeidienststelle oder der Polizeinotruf 110.

Eileen Lang verließ am 03.07.2021 gegen 07:30 Uhr ihren Arbeitsplatz in Feldkirchen-Westerham und kehrte bis dato nicht zurück.



Frau Lang befindet sich aktuell in einem psychischen Ausnahmezustand.



Es wird um Hinweise zum Aufenthaltsort von Frau Lang gebeten.

Mögliche Anlaufpunkte sind die Gemeindegebiete Bruckmühl und Feldkirchen-Westerham. Es wird aber nicht ausgeschlossen, dass die Vermisste mit dem Zug nach München gefahren ist.



Frau Lang ist 36 Jahre alt, etwa 170cm groß, hat langes rotes Haar und trägt mehrere Piercings im Gesicht. Außerdem sind Hände, Hals und Schulter tätowiert.

Sie war zuletzt bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer blauen Jeans.



Sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Bad Aibling unter der Telefonnummer 08061/9073-0 oder jede andere Polizeidienststelle sowie der Notruf 110 entgegen.