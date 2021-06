14.06.2021, PP Oberbayern Süd



Grenzpolizei Murnau stellt über 2 Kilo Kokain sicher

GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Donnerstagabend, 10. Juni 2021, wurde gegen 21.15 Uhr ein Ford Focus auf der Münchner Straße in Garmisch-Partenkirchen kontrolliert und es konnten Drogen sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen.

Am Donnerstagabend wurde ein Ford mit deutscher Zulassung, besetzt mit Fahrer und Beifahrerin, durch Beamte der Grenzpolizeiinspektion Murnau angehalten und kontrolliert. Bei der Durchsuchung des 29-jährigen Fahrers und seiner 39-jährigen Beifahrerin sowie deren Fahrzeug konnten insgesamt ca. 2,3 Kilogramm Kokain aufgefunden und sichergestellt werden. Die Erfahrung und das richtige Gespür der Fahnder brachte letztendlich das in einem speziellen Versteck im Fahrzeug verbaute Kokain zum Vorschein. Aufgrund der Feststellungen wurde sowohl die 39-jährige, in Köln lebende, Italienerin als auch der 29-jährige Albaner vorläufig festgenommen. Das Fahrzeug und das Kokain wurden sichergestellt.



Das Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die weiteren Ermittlungen, die insbesondere auch im Bereich Köln erfolgten.



Die Staatsanwaltschaft München II stellte aufgrund des Sachverhalts Haftantrag gegen beide Tatverdächtige. Die mutmaßlichen Kokainschmuggler wurden noch am Freitag, den 11. Juni 2021, dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht München vorgeführt. Gegen Beide wurde Haftbefehl erlassen. Im Anschluss wurden die beiden dringend Tatverdächtigen in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.