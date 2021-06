04.06.2021, PP Oberbayern Süd



Drachenflieger tödlich verunglückt

SCHÖNAU AM KÖNIGSSEE, Lkr. BERCHTESGADENER LAND. Tödliche Verletzungen zog sich ein 74-jähriger Drachenflieger am Mittwochnachmittag, 02.06.2021, beim Absturz im Jennergebiet zu. Die Kripo Traunstein führt die Ermittlungen zur Ursache des Absturzes und ist auf der Suche nach Zeugen.

Am Mittwochnachmittag, 2. Juni 2021, gegen 14:20 Uhr, gingen mehrere Notrufe in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd sowie bei der Integrierten Leitstelle in Traunstein über einen abgestürzten Drachenflieger im Bereich des Jenners in Schönau am Königssee ein. Der Pilot sei aus dem Drachen gefallen und aus großer Höhe zu Boden gestürzt, das Fluggerät wäre unkontrolliert ebenfalls abgestürzt.



Eine Wanderin kam unmittelbar nach dem Aufprall zu dem Verunglückten und konnte so die Rettungskräfte einweisen. Notarzt, Bergwacht und Beamte der Polizeiinspektion Berchtesgaden konnten dem verunglückten Drachenflieger jedoch nicht mehr helfen, der 74-jährige aus Bischofswiesen war auf Grund seiner schweren Verletzungen sofort verstorben.



Der Kriminaldauerdienst der Kripo Traunstein übernahm umgehend die Ermittlungen zur Klärung des Hergangs des Unglücks. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen startete der 74-Jährige als letzter einer 6-köpfigen Gruppe vom Startplatz für Drachenflieger am Jenner. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich neben Drachenfliegern auch Gleitschirmflieger in der Luft, die jedoch von einem tiefer gelegenen Startplatz starteten.

ZEUGENAUFRUF:

Die Ermittler der Kripo Traunstein bitten um Zeugenhinweise. Möglicherweise könnten andere Flieger, die sich zum Zeitpunkt des Absturzes in der Luft befanden, über Videoaufzeichnungen verfügen, die sie mit ihren Helmkameras gefertigt haben. Diese Videoaufzeichnungen könnten der Kripo wichtige Hinweise zur Klärung der Absturzursache geben. Selbstverständlich wird auch um weitere Hinweise von z.B. Wanderern ersucht. Sollten Sie einen Hinweis haben, wird darum geben, mit der Kriminalpolizei Traunstein unter der Telefonnummer 0861/9873-0 in Kontakt zu treten.



Die Bergung des Fluggeräts ist für den heutigen Nachmittag anvisiert.