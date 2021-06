01.06.2021, PP Oberbayern Süd



Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 61-jährigen Holzkirchner

HOLZKIRCHEN, Lkr. MIESBACH. Seit Sonntagabend, 30.05.2021, wird aus einer Einrichtung in Holzkirchen ein 61-jähriger Mann vermisst, der mit einem auffälligen Dreirad unterwegs ist. Die Polizeiinspektion Holzkirchen bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann.

Am Sonntag, 30.05.2021, wurde gegen 19:30 Uhr der 61-jährige Herr Sebastian MAYR als vermisst gemeldet. Er lebt in einem betreuten Wohnen in Holzkirchen und ist von dort aus bereits gegen 09:00 Uhr frühs mit seinem auffälligen dreirädrigen Fahrrad in unbekannte Richtung weggefahren.



Hr. MAYR ist schwerhörig und hat dadurch schwere Sprachstörungen. Zudem hinkt er aufgrund einer Knie-OP. Er ist grundsätzlich nicht fremd-/eigengefährdet, jedoch ist er sonst verlässlich bei seiner Rückkehr. Er könnte möglicherweise mehrere Taschen mit sich führen.



Personenbeschreibung:

relativ groß, ca. 180 cm-190 cm, dunkle halblange Haare, ungepflegte Erscheinung, kräftige Statur, kein Bart, keine Brille.



Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizei Holzkirchen 08024 / 90740 oder der Polizei-Notruf entgegen.