27.05.2021, PP Oberbayern Süd



Raub in Stephanskirchen -Tatverdächtiger festgenommen-

STEPHANSKIRCHEN, LKR. ROSENHEIM. Am Mittwoch, den 26. Mai 2021, gegen 13.55 Uhr, wurde ein 15-Jähriger von einem 23-Jährigen überfallen. Der Beschuldigte konnten unmittelbar nach der Tat vorläufig festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, die Ermittlungen.

Gegen 13.55 Uhr stießen eine 56-Jährige und ein 15-Jähriger im Bereich der „Kraglinger Kreuzung“ in der dortigen Fahrradunterführung auf dem Radweg mit ihren Fahrrädern zusammen und kamen dabei zu Sturz. Glücklicherweise wurde keiner der Beiden ernsthaft verletzt. Als die beiden Unfallbeteiligten gerade dabei waren sich auszutauschen, kam plötzlich der völlig unbeteiligte 23-jährige Tatverdächtige auf die Beiden zu. Er packte den 15-Jährigen unter anderem am Hals, würgte diesen und schlug auf ihn ein. Im Anschluss raubte der 23-Jährige das Mountainbike des 15-Jährigen und fuhr in Richtung Rosenheim davon.



Im Zuge der daraufhin sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der dringend Tatverdächtige, aufgrund der sehr guten Täterschreibung der Zeugin bzw. des Geschädigten, im Innenstadtbereich von Rosenheim durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion vorläufig festgenommen werden. Das geraubte Fahrrad führte der Tatverdächtige ebenfalls noch mit. Der junge Mann leistete im Nachgang erheblichen Widerstand und trat im Rahmen der von der zuständigen Staatsanwaltschaft Rosenheim angeordneten Blutentnahme dem durchführenden Arzt sogar noch mit dem Fuß ins Gesicht. Dieser erlitt dadurch eine blutende Risswunde an der Lippe.



Das zuständige Fachkommissariat für Raub- und Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm die weiteren Ermittlungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim.



Die zuständige Staatsanwaltschaft stellte nach Bekanntwerden des Sachverhalts Haftantrag gegen den 23-jährigen Beschuldigten. Der zuständige Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Rosenheim erließ einen Unterbringungsbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen. Der 23-Jährige mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz wurde anschließend in einer Fachklinik untergebracht.