06.02.2021, PP Oberbayern Süd



Frau leblos in Wohnung aufgefunden - Kripo Weilheim ermittelt nach Tötungsdelikt

UNTEREBERFING, LKR. WEILHEIM. Am Freitagabend, 05.02.2021, wurde eine 69-jährige Frau tot in einer Wohnung aufgefunden. Der 66-jährige Ehemann, der sich schwer verletzt ebenfalls in der Wohnung befand, ist dringend tatverdächtig, seine Frau getötet zu haben. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm umgehend die Ermittlungen.

Am Freitagabend, 05.02.2021, gegen 18:45 Uhr, wurde ein Großaufgebot an polizeilichen Einsatzkräften sowie des Rettungsdienstes zu einem Wohnhaus in Untereberfing, Landkreis Weilheim, gerufen. In einer Wohnung fanden die Einsatzkräfte eine leblose weibliche Person sowie eine schwer verletzte männliche Person auf. Für die 69-jährige Frau kam jede Hilfe zu spät, ihr 66-jähriger Ehemann konnte nach medizinischer Erstversorgung schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus transportiert werden.



Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm umgehend unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes.



Der 66-jährige Ehemann gilt nach derzeitigem Stand der Ermittlungen als dringend tatverdächtig, seine 69-jährige Frau nach einem Streit getötet zu haben. Im Anschluss fügte er sich selbst schwere Verletzungen zu. Dem Mann wurde im Laufe des Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Krankenhaus durch einen Ermittlungsrichter der Haftbefehl eröffnet.