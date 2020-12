09.12.2020, PP Oberbayern Süd



Brand eines Schienenbusbeiwagens

AMERANG, LKR. ROSENHEIM. Am frühen Dienstagnachmittag, 08.12.2020, geriet am Bahnhof Amerang ein dort abgestellter, alter Schienenbusbeiwagen in Brand. Der dabei entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen.

Über den Notruf der Integrierten Leitstelle wurde am Dienstag, gegen 15.30 Uhr, ein brennender Schienenbusbeiwagen am Bahnhof Amerang mitgeteilt.



Die zahlreichen Einsatzkräfte der regionalen Feuerwehren konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.



Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm noch vor Ort die ersten Ermittlungen. Aufgrund der ersten Erkenntnisse wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen, weshalb die Brandfahnder des mittlerweile ermittelnden Fachkommissariats für Branddelikte der Rosenheimer Kripo um Hinweise aus der Bevölkerung bitten:



Wer war am Dienstagnachmittag im Bereich des Ameranger Bahnhofs unterwegs und hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten?

Am Brandort blieb ein schwarzer Anorak zurück. Wer kann sachdienliche Hinweise zum Eigentümer der Jacke machen bzw. weiß wem diese Jacke gehört. Die Person könnte möglicherweise als wichtiger Zeuge in Frage kommen.



Abbildung zeigt den am Brandort aufgefundenen Anorak.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim (Tel. 0 80 31 / 2 00 - 0) entgegen.