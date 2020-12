05.12.2020, PP Oberbayern Süd



Versuchter Raubüberfall in Rosenheim im Mai - Kripo fahndet mit weiterem Bild des Täters und lobt Belohnung aus

ROSENHEIM. Wegen einem versuchten, bewaffneten Raubüberfall in der Rosenheimer Innenstadt am frühen Dienstagnachmittag, 26.05.2020, fahndet die Polizei nun mit einem weiteren Bild des Täters. Außerdem wurde für Hinweise, die zur Aufklärung des versuchten Überfalls oder zur Täterfestnahme führen, eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro ausgelobt.

Am 26. Mai 2020 betrat um kurz vor 13:30 Uhr ein maskierter Mann ein Schuhgeschäft in der Prinzregentenstraße an der Ecke Gillitzerstraße und forderte von einer anwesenden Verkäuferin mit vorgehaltener Waffe die Herausgabe von Bargeld. Der Unbekannte ließ jedoch kurz darauf von seinem Vorhaben ab und flüchtete zu Fuß und ohne Beute in Richtung Salingarten.



Trotz umfangreicher Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen der Polizei konnte die Tat bis heute nicht aufgeklärt werden. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, fahndet das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim nun mit einem weiteren Bild einer Überwachungskamera nach dem bislang unbekannten Täter und bittet die Bevölkerung um Hinweise zur Identifizierung des jungen Mannes.



In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt hat die Kripo Rosenheim außerdem eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgelobt, die maßgeblich zur Ergreifung des Täters oder zur Aufklärung der Tat beitragen.

Der Zeugenaufruf wird nochmals wiederholt:

• Wer erkennt den auf den Fotos abgebildeten Mann und kann sachdienliche Hinweise zu ihm geben?

• Wer hat den unbekannten Täter vor der Tat oder anschließend auf der Flucht beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben?



Er wird wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlanke Statur, bei der Tatausführung bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpulli der Marke „Hollister“, hellblauer Jeans und schwarz-weißen Schuhen (Marke Vans Old Skool).



Außerdem führte er einen schwarzen Rucksack mit. Er sprach akzentfreies Deutsch.



Auf der Flucht wechselte der Täter offensichtlich seine Kleidung und war dann am Oberkörper mit einer hellblauen Jacke bekleidet.

Hinweise erbittet die Kripo Rosenheim unter der Rufnummer 08031/200-0.