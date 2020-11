25.11.2020, PP Oberbayern Süd



Polizei löst Hochzeitsfeier auf -Mehrere Verstöße gegen Infektionsschutz-

BERCHTESGADEN. Am frühen Dienstagabend, 24.11.2020, wurde der Polizeiinspektion Berchtesgaden eine Feierlichkeit in einer Gaststätte in Berchtesgaden mitgeteilt. Die Beamten stellten vor Ort eine Hochzeitsfeier mit insgesamt 16 Personen fest.

Um kurz nach 18 Uhr wurde der Polizeiinspektion Berchtesgaden eine Feierlichkeit in einer Gaststätte im Zentrum der Marktgemeinde mitgeteilt.



Bei der Überprüfung durch eine Polizeistreife stellte sich heraus, dass dort eine Hochzeit mit insgesamt 16 Personen gefeiert wurde. Hierfür lag weder eine Genehmigung, noch ein Hygienekonzept vor. Des Weiteren stammten die anwesenden Gäste aus mehr als zwei Haushalten und verstießen auch in diesem Punkt gegen die derzeit gültige 8. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (Bay. IfSMV), weshalb die Feier schließlich von den Beamten beendet wurde.



Alle anwesenden Personen werden wegen den oben genannten Verstößen angezeigt. Die Anzeigen werden der zuständigen Verfolgungsbehörde (Landratsamt Berchtesgadener Land) zur Entscheidung über die Verhängung von Bußgeldern übersandt.