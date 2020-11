12.11.2020, PP Oberbayern Süd



10 Kilo Marihuana auf der Autobahn A 8 sichergestellt



Durch die Grenzpolizeiinspektion Piding sichergestelltes Marihuana.

PIDING, LKR. BERCHTESGASDENER LAND. Am frühen Dienstagabend, 10. November 2020, wurde ein serbischer Fahrzeugführer auf der BAB A 8 kontrolliert und es konnten Drogen sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Ermittlungen.

Am frühen Dienstagabend wurde ein 36-jähriger Serbe durch Beamte der Grenzpolizeiinspektion Piding auf der A 8 auf Höhe Piding angehalten und kontrolliert. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnten in speziellen Schmuggelverstecken insgesamt knapp 10 Kilo Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden.



Das Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die weiteren Ermittlungen. Die zuständige Staatsanwaltschaft Traunstein stellte aufgrund des Sachverhalts Haftantrag gegen den 36-jährigen Tatverdächtigen. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den Beschuldigten, dieser wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.