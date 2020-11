06.11.2020, PP Oberbayern Süd



Täterfestnahme nach Gewalttat in Wolfratshausen

WOLFRATSHAUSEN, Lkr. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Mittwochnachmittag, 04.11.2020, wurde ein 16-jähriger Jugendlicher am Badweiher in Wolfratshausen von einem zunächst unbekannten Täter niedergestochen und schwer verletzt. Nur einen Tag später konnte die Kripo Weilheim einen dringend Tatverdächtigen festnehmen.

Wie bereits berichtet, kam es am Mittwoch, 04.11.2020, kurz nach 13:00 Uhr zu einer Gewalttat im Bereich des Badweihers in Wolfratshausen. Ein 16-jähriger Jugendlicher aus dem Landkreis Starnberg war von einem zunächst unbekannten Mann niedergestochen und schwer verletzt worden. Der Jugendliche wurde umgehend in eine Klinik eingeliefert.



Der Vorfall sorgte für einen Großeinsatz uniformierter und ziviler Polizeikräfte. Das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II umgehend die Ermittlungen.



Am Abend des 05.11.2020 konnte die Kripo nach umfangreichen Ermittlungen einen 17-jährigen Jugendlichen aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen festnehmen.



Für Staatsanwaltschaft und Polizei gilt es nun, die Hintergründe der Tat aufwendig zu ermitteln. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Ermittler der Kripo Weilheim davon aus, dass es zu einem vereinbarten Treffen zwischen den beiden Jugendlichen kam. Im Zuge des Treffens kam es dann zu einem Streit und einer daraus resultierenden, handgreiflichen Auseinandersetzung. Dabei verletzte der 17-jährige Tatverdächtige den 16-Jährigen mit einem Messer schwer.



Spezialisten der Kripo Weilheim sicherten zahlreiche Spuren, insbesondere auch im Zuge einer Tatortabsuche, und führten bereits eine Vielzahl von Vernehmungen durch. Die Ermittler konnten zudem die mutmaßliche Tatwaffe sicherstellen. Diese wird derzeit kriminaltechnisch untersucht.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am heutigen Freitag, 06.11.2020, einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der 17-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.