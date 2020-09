08.09.2020, PP Oberbayern Süd



Vermisstensuche in Ruhpolding



Der vermisste 54-jährige Hans Jürgen Bauer.

RUHPOLDING, LKR. TRAUNSTEIN. Seit Sonntag, den 06.09.2020, sucht die Polizei nach dem vermissten Herrn Bauer und bitte die Bevölkerung um Mithilfe.

Seit Sonntag, 06.09.2020, wird der 54jährige Hans-Jürgen Bauer aus Traunstein vermisst.



Herr Bauer ist viel in den Bergen unterwegs. Sein Fahrzeug wurde am 08.09.2020 im Bereich Gruttau/Urschlau im Gemeindebereich Ruhpolding versperrt aufgefunden. Die Polizei vermutet daher, dass er sich zu einer Bergwanderung in einen der umliegenden Berge aufgemacht hat. Da Herr Bauer sonst sehr zuverlässig ist, geht die Polizei von einem Unglücksfall aus.



Die Polizei Traunstein bitte um Hinweise aus der Bevölkerung.



Wer hat den Vermissten seit Sonntag im Bereich von Ruhpolding gesehen?



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Traunstein, Tel. 0861/98730.