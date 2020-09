04.09.2020, PP Oberbayern Süd



Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt in Bad Tölz ###UPDATE - Täterfestnahme!!###

UPDATE 04.09.2020, 17:00 Uhr: TÄTERFESTNAHME!



BAD TÖLZ, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Wie bereits berichtet, kam es in den frühen Morgenstunden des heutigen Freitag, 04.09.2020, in einem Wohnhaus in Bad Tölz zu einer Gewalttat. Der 32-jährige Tatverdächtige befindet sich noch immer auf der Flucht. Zur Ergreifung des Verdächtigen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

###UPDATE: Der dringend tatverdächtige 32-Jährige konnte gegen 16:00 Uhr im Stadtgebiet von Geretsried festgenommen werden.



Ursprüngliche Meldung:

Nach dem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines Ehepaares aus Bad Tölz ist die Polizei noch immer auf der Suche nach dem tatverdächtigen 32-jährigen Sohn. Der Mann hatte seine Eltern am Freitag, 04.09.2020, gegen 04:10 Uhr in einem Wohnhaus am Alten Bahnhofplatz in Bad Tölz nach einer Streitigkeit angegriffen und war nach der Tat geflüchtet. Die Eltern wurden durch den Angriff schwer verletzt.



Die intensiven Suchmaßnahmen nach dem 32-jährigen Tatverdächtigen laufen indes auf Hochtouren. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften sowie ein Polizeihubschrauber sind seit Stunden im Einsatz.



Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim, die unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II umgehend die Ermittlungen in dem Fall übernommen hat, bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe!



(Hinweis: Lichtbild und Personenbeschreibung gelöscht!)

Die Kripo Weilheim richtet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthalt von Herrn P. machen?

Wer hat seit heute Morgen, 04.09.2020, nach 4 Uhr im Raum Bad Tölz eine verdächtige Person gesehen, bei der es sich um Herrn P. handeln könnte?

Wer kann sonst Hinweise zu dem Tatverdächtigen bzw. zu möglichen Aufenthaltsorten geben?

Hinweise aller Art nimmt die Kriminalpolizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-454 oder jede andere Polizeidienststelle in Bayern entgegen.

--> Bei Antreffen der gesuchten Person verständigen Sie bitte umgehend den Polizeinotruf 110! Treten Sie nicht mit dem Mann in Kontakt!