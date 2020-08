27.08.2020, PP Oberbayern Süd



Vermistenfahndung in Rott am Inn

ROTT AM INN, Lkr. ROSENHEIM. Die Polizeiinspektion Wasserburg am Inn bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem als vermisst gemeldeten 37-jährigen Mann aus Rott am Inn, der möglicherweise mit einem Pkw unterwegs sein könnte.





Seit 25.08.2020 wird der 37 Jahre alte Sebastian Hausinger aus Rott am Inn vermisst. Herr Hausinger könnte sich in einen psychischen Ausnahmezustand befinden.



Er benutzt höchstwahrscheinlich einen silbernen Kleintransporter Ducato mit Dachaufbau. Das amtliche Kennzeichen lautet: RO-RF29



Herr Hausinger wird, wie folgt, beschrieben: 175 cm groß, 100 kg schwer, dunkel blondes Haar, Bartträger, schwarzes T-Shirt, kurze weiße Arbeitshose, Kappe



Die Polizei Wasserburg am Inn bittet die Bevölkerung um Aufmerksamkeit. Wer zum Aufenthaltsort der Person oder des gesuchten Kleintransporters Angaben machen kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Wasserburg unter Tel. 08071/9177-0 oder wählt den Notruf 110.