17.08.2020, PP Oberbayern Süd



Kripo klärt Brände in Asylunterkunft Bad Aibling -Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft-

BAD AIBLING. Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei Rosenheim. Aufgrund von insgesamt drei Bränden in einer Asylunterkunft konnte mittlerweile ein Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen werden. Der 59-jährige Mann sitzt seit vergangenem Samstag in Untersuchungshaft.

Am frühen Montagmorgen des 30.12.2019 bemerkten Bewohner einer dezentralen Unterkunft für Asylsuchende in der Ganghoferstraße in Bad Aibling gegen 03.00 Uhr, dass ein vor dem Gebäude stehendes Sofa in Brand geraten war. Das Sofa stand an einer Hauswand, die durch die Flammen stark verrußte wurde. Den Bewohnern gelang es, das brennende Sofa selbst zu löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2.000 Euro.



Am Donnerstag, den 23.07.2020, kurz nach Mitternacht, bemerkten Bewohner der dezentralen Unterkunft, dass in der Küche des Anwesens im Bereich eines gekippten Fensters ein Feuer ausgebrochen war. Den Bewohnern gelang es, durch beherztes Eingreifen die Flammen selbst zu löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.



Letzten Donnerstag (13.08.2020) wurde gegen 01.00 Uhr im Bereich eines Fensterbretts sowie der Eingangstüre zu einem, im selben Anwesen befindlichen, leerstehenden Ladengeschäftes ein kleines Feuer entzündet und dadurch sowohl der Bereich des Eingangs als auch das Fenster verschmort. Glücklicherweise erlosch das Feuer vermutlich von selbst, so dass es zu keinem größeren Schaden kommen konnte.



Der Tatverdacht erhärtete sich im Zuge der Ermittlungen der zwischenzeitlich unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, beim Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim eingerichteten Ermittlungsgruppe gegen einen 59-jährigen Mann aus Bad Aibling. Dieser konnte noch am Freitag verhaftet werden.



Aufgrund der bislang erlangten Erkenntnisse aus den Ermittlungen erwirkte die zuständige Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl unter anderem wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Der Tatverdächtige wurde am vergangen Samstag dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Rosenheim vorgeführt. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.



Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei erbrachten keinerlei Hinweise auf ein politisch motiviertes Motiv.