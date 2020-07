BAD REICHENHALL, LKR. BERCHTESGADENER LAND; MÜNCHEN. Die Polizeiinspektion Bad Reichenhall sucht nach der 53-jährigen RENATE BUNDSCHUH. Sie wurde zuletzt am gestrigen Freitag, 24.07.2020, in einem Hotel in Bad Reichenhall gesehen, in dem sie sich seit letzten Sonntag zu einem Wanderurlaub aufgehalten hat. Der Ehemann erstattete Vermisstenanzeige. Die Polizeiinspektion Bad Reichenhall bittet um Hinweise zum Verbleib von Frau Bundschuh.

Die 53-jährige Renate Bundschuh aus München hielt sich in den vergangenen Tagen alleine in Bad Reichenhall und Umgebung zu einem Wanderurlaub auf. Hierzu war sie in einem Hotel in der Innenstadt eingemietet. Der Ehemann von Frau Bundschuh, der sie heute wieder abholen sollte, erstattete Vermisstenanzeige bei der Polizei Bad Reichenhall, nachdem er sie im Hotel nicht antreffen konnte und jegliche Kontaktversuche fehlschlugen.



Frau Bundschuh war in den vergangenen Tagen in den heimischen Bergen zum Wandern unterwegs. Genau Wanderziele, Gipfel oder Almen sind seit Dienstag jedoch nicht mehr bekannt. Zuletzt gesehen wurde die Vermisste am gestrigen Freitagmittag im Hotel in der Bad Reichenhaller Innenstadt. Deshalb hat unter der Einsatzleitung der Polizei Bad Reichenhall eine groß angelegte Suchaktion unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers und von Beamten der Alpinen Einsatzgruppe begonnen. Insbesondere die Berge rundum Bad Reichenhall wurden am Samstagnachmittag intensiv abgesucht - bislang ohne Erfolg.