21.07.2020, PP Oberbayern Süd



Exhibitionistische Handlungen vor Kindern

NEUÖTTING, LKR. ALTÖTTING. Eine 52-Jährige trat am Montagnachmittag, 20. Juli 2020, im Bereich eines Baggerweihers als Exhibitionistin auf und manipulierte vor Kindern an ihrem Geschlechtsteil. Beamte der Polizei Altötting konnten die Tatverdächtige noch vor Ort festnehmen. Der Kriminaldauerdienst der Kripo Traunstein übernahm noch vor Ort die Ermittlungen.

Die 52-jährige Tatverdächtige aus dem Landkreis Altötting befand sich zum Zeitpunkt der Tat im Bereich eines Baggerweihers in der Nähe der BAB A94 Winhöring. Sie entblößte vor mehreren Kindern ihr Geschlechtsteil und manipulierte an diesem.



Die verständigte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Altötting konnte die mutmaßliche Täterin noch an gleicher Stelle antreffen und festnehmen.



Das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn übernahm die Untersuchungen in dem Fall und ermittelt wegen „Sexuellen Missbrauchs von Kindern“. Weil der Gesetzgeber Kinder (unter 14 Jahre) unter besonderen Schutz stellt, kommt in solchen Fällen dieser Straftatbestand in Betracht.