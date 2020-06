24.06.2020, PP Oberbayern Süd



Falsche Polizeibeamte erbeuten erneut Bargeld

SÜDLICHES OBERBAYERN. Am Dienstagnachmittag, 23. Juni 2020, wurden eine ältere Dame und ein älterer Mann telefonisch von unbekannten Tätern kontaktiert, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Die Geschädigten wurden davon überzeugt, Bargeld zu übergeben. Des Weiteren kam es erneut zu zahlreichen erfolglosen Anrufen „falscher Polizeibeamte“ im gesamten Zuständigkeitsbereich. Die Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd hat die Ermittlungen übernommen.

Am Dienstagnachmittag wurden eine ältere Dame aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen und ein älterer Herr aus dem Landkreis Rosenheim von unbekannten Tätern telefonisch kontaktiert. In den Telefongesprächen wurde den Geschädigten vorgetäuscht, dass es sich bei dem Anrufer um einen Polizisten handelt. In diesem Zusammenhang konnten die Opfer davon überzeugt werden, Bargeld an die „Polizei“ zu übergeben.



Aufgrund des vom Anrufer erzeugten Drucks und dessen Überzeugungskraft gingen die Geschädigten darauf ein und übergaben Bargeld im höheren fünfstelligen Eurobereich an einen Unbekannten.



Die Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd übernahm umgehend unter Sachleitung der jeweils zuständigen Staatsanwaltschaften die weiteren Ermittlungen.



Die Polizei rät gerade in diesem Zusammenhang erneut: