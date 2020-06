22.06.2020, PP Oberbayern Süd



Unbekannter Toter aus der Isar identifiziert - Kripo bekommt entscheidenden Hinweis zur Identität

GAISSACH, LKR. BAD TÖLZ-WOLFTRATSHAUSEN. Am 29. Februar 2020 wurde der Körper eines toten Mannes aus der Isar geborgen. Alle polizeilichen Ermittlungen führten zunächst nicht zur Identifizierung des Toten, weshalb ein Foto des Unbekannten veröffentlicht wurde. Ein entscheidender Hinweis aus der Bevölkerung brachte die Ermittler dann auf die richtige Spur.



Spaziergänger hatten am Nachmittag des 29. Februar 2020 den Körper einer Person in der Isar bei Gaißach entdeckt. Der alarmierte Notarzt konnte dem Mann jedoch nicht mehr helfen, er war bereits tot.



Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm vor Ort die Untersuchungen in dem Fall. Da die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Identifizierung des Mannes zunächst nicht erfolgreich waren, wurde am 12. Mai eine Öffentlichkeitsfahndung mit einem Bild des Toten veröffentlicht.



Die Öffentlichkeitsfahndung wurde in Mönchengladbach durch einen 63-Jährigen gelesen, der auf dem veröffentlichten Bild des Toten seinen Bruder wiedererkannte. Im Rahmen eines DNA-Abgleichs konnte die Identität des Toten zweifelsfrei geklärt werden.



Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 61-jährigen Mann, der gebürtig aus Nordrhein-Westfalen stammt und seit einigen Jahren in Freising wohnhaft war. Er war alleinstehend, hatte nur wenig Kontakt zu seiner Familie und auch nur sehr wenige soziale Kontakte, so dass seine Abwesenheit zunächst nicht auffiel.