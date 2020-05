09.05.2020, PP Oberbayern Süd



Mann mit Explosivstoffen angetroffen

MÜHLDORF AM INN. In den Abendstunden des Freitags, 08.05.2020, wurde ein 25-jähriger Mann am Bahnhof Mühldorf am Inn durch Bundespolizisten kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stießen die Beamten auf mögliche Explosivstoffe im Gepäck des Mannes. Der Bahnhof wurde weiträumig abgesperrt. In der Folge kam es auch in Garching an der Alz und in Waldkraiburg zu weiträumigen Absperrungen und Evakuierungen.