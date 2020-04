28.04.2020, PP Oberbayern Süd



Sexualdelikt in Piding-Mauthausen

PIDING, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Sonntag, den 26.04.2020, kam es gegen 22.30 Uhr, zu einem sexuellen Übergriff auf eine Frau, welche sich zu Fuß auf dem Nachhauseweg befand. Die Kripo übernahm die Ermittlungen und sucht nun Zeugen.

Am Sonntagabend befand sich eine Frau zwischen 22.30 und 23.00 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg. Nach den Angaben der Frau sei sie in einem unbeleuchteten Waldstück im Bereich des Schlosswegs von 3 unbekannten Männern von hinten angegriffen und zu Boden gerissen worden. Einer der Täter hätte sich auf die Frau gekniet, während die anderen Beiden nur daneben gestanden hätten.



Nach kurzer Zeit habe dann der auf ihr kniende Täter von der Frau abgelassen und alle 3 flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung.



Die Geschädigte meldete sich gestern Nachmittag bei der Polizeiinspektion Bad Reichenhall und erstattete Anzeige. Von dort aus wurden daraufhin die ersten Sofortmaßnahmen in Absprache mit dem Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Traunstein veranlasst. Die weiteren Ermittlungen werden vom zuständigen Fachkommissariat für Sexualdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernommen.



TÄTERBESCHREIBUNG:

1. Täter: männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank bzw. athletisch, blonde Haare, auffällig gebräunte Haut (evtl. Solarium), kein Bart, sprach akzentfreies hochdeutsch, trug ein weißes T-Shirt, insgesamt gepflegtes äußeres Erscheinungsbild;

2. Täter: männlich, ca. 40 bis 45 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlank, ebenfalls hochdeutsch sprechend, trug eine dunkle Jogginghose, insgesamt ungepflegtes Erscheinungsbild;

3. Täter: männlich, ca. 40 bis 45 Jahre alt, ca. 185 bis 190 cm, schlank, ebenfalls hochdeutsch sprechend, trug auch eine Jogginghose, insgesamt ebenfalls ein ungepflegtes Erscheinungsbild;

Die Kriminalpolizei Traunstein bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat vor, während oder nach der Tatzeit (Sonntag, den 26.04.2020, zwischen 22.30 und 23.00 Uhr) im o.g. Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wer hat das Opfer im Bereich des Schlosswegs gesehen?

Wer kann sonst Angaben zu den Tätern oder der Tat machen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Telefonnummer 0861/9873-0 oder jede andere Polizeidienststelle.