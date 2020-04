01.04.2020, PP Oberbayern Süd



Kripo warnt: Vorsicht! Neue Betrugsmasche in Zusammenhang mit Online-Banking!

BERCHTESGADEN. Mit einer neuen und nicht minder fiesen Masche haben Betrüger einen Bankkunden dazu gebracht, zwei TAN Nummern preiszugeben und daraufhin Abbuchungen im hohen vierstelligen Bereich von dessen Konto durchzuführen. Cybercops der Kriminalpolizei Traunstein übernahmen umgehend die Ermittlungen in dem Fall und warnen eindringlich vor der neuen Masche!

Am vergangenen Freitag, 27.03.2020, erhielt ein in Berchtesgaden wohnhafter Geschädigter einen Anruf auf seinem Smartphone. Auf dem Display war der Name seiner heimischen Bank mit der offiziellen Telefonnummer sichtbar. Ein Mann, der sich als Mitarbeiter der Bank ausgab, bat den Geschädigten am Telefon zur Aktualisierung seines TAN-Generators. Auf Grund der Corona Situation müsse die Aktualisierung telefonisch und nicht wie sonst persönlich in der Bank vorgenommen werden. Mit dieser Aussage verleitete der Täter den Geschädigten, der Aufforderung nachzukommen. In weiterer Folge übermittelte er dem „Falschen Bankmitarbeiter“ mehrere TAN Nummern.



Nach dem Telefonat schöpfte der Geschädigte Verdacht und wendete sich umgehend an seine Bank. Dort wurde festgestellt, dass innerhalb kürzester Zeit vom Konto des Geschädigten mehrere unbefugte Abbuchungen durchgeführt worden waren. Die Summe der Überweisungen belief sich auf einen hohen vierstelligen Betrag.



Dank des schnellen Eingreifens des Bankmitarbeiters konnte eine Rückerstattung der Geldbeträge veranlasst werden. Speziell geschulte Cybercops der Kriminalpolizei Traunstein übernahmen in enger Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Berchtesgaden und der betroffenen Bank umgehend die Ermittlungen in dem Fall.

Um zu verhindern, dass auch Sie Opfer eines solchen Betrugs werden, warnen wir Sie eindringlich: