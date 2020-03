13.03.2020, PP Oberbayern Süd



Enkeltrickanrufe im Bereich Freilassing

FREILASSING, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Donnerstagmittag, 12. März 2020, wurde ein älterer Herr telefonisch von einer unbekannten Täterin kontaktiert und diese gab sich als seine Tochter aus. Der Geschädigte wurde davon überzeugt, einen fünfstelligen Betrag zu übergeben. In einem weiteren Fall kam es glücklicherweise zu keiner Geldübergabe. Die Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd führt die weiteren Ermittlungen.

Am gestrigen Donnerstag kam es erneut zu einer Vielzahl von betrügerischen Anrufen im Präsidialbereich. Besonders betroffen war hier der Bereich Freilassing.



Kurz nach Mittag wurde am Donnerstag, den 12. März 2020, ein älterer Mann aus dem Bereich Freilassing von einer unbekannten Täterin telefonisch kontaktiert. Die unbekannte Täterin täuschte in dem Telefongespräch vor, die Tochter des Geschädigten zu sein. Im weiteren Verlauf überzeugte sie den Geschädigten, dass sie eine „Überraschung“ plane und dafür schnell Bargeld benötigen würde.



Deshalb übergab der Senior einer unbekannten männlichen Person einen fünfstelligen Bargeldbetrag in dem Glauben, der Tochter damit einen Gefallen zu tun.





Den unbekannten Mann konnte der Geschädigte wie folgt beschreiben:

ca. 175 cm groß

ca. 35 Jahre alt

leicht dunkler Hauttyp, eventuell arabisch

dickliche Gestalt mit rundlichem Gesicht

sprach kaum Deutsch, eventuell mit jugoslawischem Akzent

trug eine dunkle Jacke und Hose und die Kapuze teilweise über den Kopf gezogen

Hinweise werden an die Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben unter der Telefonnummer 0861/9873-0 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Die Polizei rät gerade in diesem Zusammenhang erneut: