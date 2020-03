06.03.2020, PP Oberbayern Süd



Brand in Forschungsbetrieb

HOLZKIRCHEN, LKR. MIESBACH. Am späten Donnerstagabend wurde der Integrierten Leitstelle ein Feuer in einer Werkshalle eines Betriebs in der Bergfeldstraße mitgeteilt. Die umgehend alarmierten Feuerwehren konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Kriminalpolizei schätzt den Sachschaden im höheren sechsstelligen Bereich.

Gegen 21.25 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle ein Brand in einer Werkshalle mitgeteilt. Das Feuer beschädigte mehrere Fahrzeuge, darunter auch ein Hybridfahrzeug, sowie die Werkshalle schwer.



Die Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren wurden zur Brandbekämpfung alarmiert und konnten das Feuer sehr schnell unter Kontrolle bringen. Die Löscharbeiten gestalteten sich, unter anderem wegen der umfangreichen Technik in der Werkshalle, extrem schwierig. Insgesamt waren ungefähr 100 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren vor Ort.



Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache. Die weitere Sachbearbeitung zur Klärung des Brandfalls werden von der zuständigen Kriminalpolizeistation Miesbach geführt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen den Brandfahndern der Kripo keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Die Untersuchungen zur genauen Brandursache dauern derzeit noch an.



Den entstandenen Sachschaden schätzt die Kripo derzeit im hohen sechsstelligen Bereich.