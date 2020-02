07.02.2020, PP Oberbayern Süd



Kripo klärt Tankstellenraub in Icking

- Kripo nimmt 19-jährigen Tatverdächtigen fest –



ICKING, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Die Ermittlungsgruppe „AVIA“ der Kriminalpolizei Weilheim ermittelte seit dem 2. August 2019 nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Icking. Ein maskierter und bewaffneter Mann war damals nach der Tat mit Bargeld als Beute entkommen. Die Kriminalpolizei hat nun nach langwierigen und intensiven Ermittlungen einen 19-jährigen Tatverdächtigen festnehmen können.

Am Abend des 2. August betrat ein maskierter und bewaffneter Mann die AVIA-Tankstelle in der Münchner Straße in Icking, forderte von der Angestellten der Tankstelle die Bareinnahmen und flüchtete mit dem Geld aus der Tankstelle. Wir berichteten bereits mehrfach, unter anderem mit einer Öffentlichkeitsfahndung.



Nach wochenlangen intensiven Ermittlungen der Ermittlungsgruppe „AVIA“, bei der zeitweise bis zu 11 Beamte an der Klärung des Falles mitarbeiteten, konnte am gestrigen Mittwoch ein 19-jähriger Tatverdächtiger aus München verhaftet werden. Im Zuge der aufwendigen Ermittlungen der EG „AVIA“ wurden unter anderem über 3.500 Fahrzeuge überprüft und zudem konnte in enger Zusammenarbeit mit dem Fachkommissariat 21 des Polizeipräsidiums München der Tatzusammenhang zu einem Raubüberfall auf eine Spielhalle am 31. Juli 2019 in Ottobrunn hergestellt werden.



Der dringend Tatverdächtige konnte gestern durch die Ermittler an seiner Arbeitsstätte angetroffen und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs und seiner Wohnung konnten diverse Beweismittel, darunter auch die bei der Tat verwendete Waffe, aufgefunden und sichergestellt werden. Die sachleitende Staatsanwaltschaft München I hatte bereits aufgrund des Sachverhalts einen Haftbefehl beim zuständigen Ermittlungsrichter gegen den Tatverdächtigen erwirkt. Dieser wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.