31.01.2020, PP Oberbayern Süd



59-jährige Frau aus Bergen vermisst - Fahrzeug der Vermissten in Traunstein aufgefunden, Kripo bittet weiter um Zeugenhinweise -

BERGEN, LKR. TRAUNSTEIN. Seit Anfang Januar 2020 wird die 59-jährige Manuela Kramer aus Bergen vermisst. Nun wurde ihr Pkw in Traunstein aufgefunden. Die Kripo Traunstein bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Frau Kramer wird seit 08. Januar 2020 vermisst. Es konnte davon ausgegangen werden, dass die Vermisste in ihrem weinroten Pkw Opel Insignia, Kennzeichen TS-M4243, unterwegs gewesen sein könnte. Aufgrund der Tatsache, dass die Frau schon längere Zeit vermisst wird, übernahm am 29.01.2020 zuständigkeitshalber die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die weiteren Ermittlungen in diesem Vermisstenfall.



Am Donnerstagnachmittag, 30.01.2020, wurde aufgrund von Zeugenhinweisen der Pkw von Frau Kramer im Bereich Haidforst im Norden von Traunstein aufgefunden. Das Fahrzeug ist an der rechten Seite (Beifahrertür, hintere rechte Tür) erheblich beschädigt, der rechte Außenspiegel ist zum Teil abgebrochen.



Am heutigen 31.01.2020 finden unter Leitung der Kripo Traunstein großangelegte Suchmaßnahmen durch Kräfte der Bayer. Bereitschaftspolizei im Bereich Traunstein und Bergen nach Frau Kramer statt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein bittet die Bevölkerung auch weiterhin um Hinweise, insbesondere zu folgenden Fragen:

Wer hat die Vermisste Frau Manuela Kramer seit dem 08.01.2020 gesehen?

Personenbeschreibung: 59 Jahre, ca. 175 cm groß, 85 kg, schlanke Figur, auffallend große Oberweite, sehr gepflegte, sportlich elegante Erscheinung, trug immer sehr viel Schmuck, Haare zuletzt grau mit dunklen Strähnen (siehe Foto), Brillenträgerin, Kettenraucherin

Wer kann Angaben zu dem weinroten Pkw Opel Insignia mit Schrägheck Baujahr 2017, mit dem amtlichen Kennzeichen TS-M4243 machen? Der Pkw weißt erhebliche Beschädigungen an der rechten Seite auf und ist außen verschmutzt.

Konnte ein Unfall oder ähnlicher Vorfall mit diesem Pkw beobachtet werden?

War der Pkw ggf. in einer Werkstatt?

Kann jemand Hinweise zu einem zum Teil abgebrochenen weinrot lackierten Außenspiegel, insbesondere im Raum Traunstein oder Bergen, geben?

Konnte im Raum Traunstein oder Bergen oder auch an anderen Örtlichkeiten weinroter Lackabrieb, beispielsweise an Mauern, Pfosten oder sonstigen festen Gegenständen gesichtet werden?



Die Kripo Traunstein hat ein Hinweistelefon eingerichtet unter der Nummer

0800 / 77 66 320.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.