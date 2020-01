01.01.2020, PP Oberbayern Süd



Tödlicher Verkehrsunfall am Neujahrstag im Gemeindebereich Böbing

BÖBING, Lkr. WEILHEIM-SCHONGAU. In den frühen Morgenstunden des 01.01.2020 kam es auf der Kreisstraße 16 zwischen Böbing und Schöffau im Landkreis Weilheim-Schongau zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Beamte der Polizeiinspektion Schongau nahmen die Ermittlungen zur Unfallursache auf.

Ein 18-jähriger aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen fuhr mit seinem Pkw kurz nach 03:00 Uhr in Richtung Böbing. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der junge Mann auf Höhe des Weilers Bromberg die Kontrolle über sein Auto und schleuderte in eine Baumgruppe.



Eine Anwohnerin wurde durch den Lärm geweckt und eilte sofort zur Unfallstelle. Die alarmierten Rettungskräfte konnten den Mann aus dem Fahrzeug befreien. Für ihn kam allerdings jede Hilfe zu spät.



Die Angehörigen wurden durch die Notfallseelsorge betreut. Die freiwilligen Feuerwehren Böbing, Uffing und Rottenbuch waren mit ca. 40 Mann im Einsatz. Ebenso vor Ort waren ein Notarzt und zwei Rettungswägen sowie die Polizei Schongau mit zwei Streifen.



Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße komplett gesperrt werden. Die Straßenmeisterei Peiting richtete eine Umleitung ein. Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft München II ein Gutachter an die Unfallstelle beordert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8.000,- Euro