Großbrand in Frasdorf

FRASDORF, LKR. ROSENHEIM. Am Dienstag kam es im Ortsteil Dösdorf zu einem Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens. Bei dem Brand entstand Schaden in Millionenhöhe. Die Kriminalpolizei Rosenheim kann nach den ersten Ermittlungen Informationen zur Brandursache geben.

Am Dienstag, den 3. Dezember 2019, wurde gegen Mittag über die Integrierte Leitstelle ein Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Ortsteil Dösdorf in der Gemeinde Frasdorf mitgeteilt.



Bei dem Brand entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 2,8 Millionen Euro. Glücklicherweise wurde bei dem Großbrand weder Mensch noch Tier verletzt.

Die sich äußerst schwierig gestaltenden Löscharbeiten der zahlreichen Helfer umliegender Feuerwehren dauerten bis Mittwochmittag. Dabei kam auch schweres Gerät zum Einsatz.



Die Brandfahnder des Kommissariats 1 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahmen, gemeinsam mit einem Spurensicherungsspezialisten des Kommissariats 7 und Sachverständigen noch vor Ort, die sich aufgrund des hohen Zerstörungsgrades äußerst schwierig gestaltenden Untersuchungen am Brandobjekt.



Aufgrund des gegenwärtigen Ermittlungsstandes verdichten sich die Erkenntnisse, dass ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein könnte. Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung ergaben sich bislang nicht.