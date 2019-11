22.11.2019, PP Oberbayern Süd



Brand in Holzkirchen fordert ein Todesopfer

HOLZKIRCHEN, LKR. MIESBACH: Am Freitag, 22.11.2019, gegen 11:00 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus im Ernst-Vogler-Weg in Holzkirchen (Lkr. Miesbach) zu einer Rauchentwicklung. Aufmerksame Nachbarn verständigten den Notruf und bargen die 98-jährige, bewusstlose Bewohnerin aus dem verqualmten Haus. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Die Kriminalpolizeistation Miesbach hat die Ermittlungen übernommen.