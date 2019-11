20.11.2019, PP Oberbayern Süd



Unbekannter Toter noch nicht identifiziert - Kripo Traunstein bittet um Hinweise zur Identität

SCHÖNAU AM KÖNIGSSEE, LKR. BERCHTESGADENER LAND/TRAUNSTEIN. Am 16. August 2019 stürzte ein Mann am Grünstein in den Berchtesgadener Alpen ab und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Alle bisherigen polizeilichen Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung des Toten, weshalb nun ein Foto des Mannes veröffentlicht wird. Die Kriminalpolizei Traunstein hofft auf Hinweise in dem Fall.



Wer kennt diesen Mann oder weiß, wo er sich vor seinem Tod aufhielt?

Ein Bergwanderer hatte am Nachmittag des 16. August den Leichnam eines augenscheinlich abgestürzten und tödlich verunglückten Mannes gefunden und dies gemeldet.



Bei dem Toten konnten keine Ausweisdokumente gefunden werden und auch die weiteren Ermittlungen der Polizeiinspektion Berchtesgaden bzw. der inzwischen zuständigen Kriminalpolizeiinspektion Traunstein führten bis jetzt nicht zur Feststellung der Identität. Mit der Veröffentlichung eines Fotos des Verstorbenen erhoffen sich die Ermittler nun Hinweise, die zur Klärung des Falles führen.



Beschreibung des Toten:



60 bis 75 Jahre alt, ca. 165 bis 170 cm groß, schlank, Gewicht ca. 55 kg



Bekleidung:



hellblaue Jacke, olivfarbenes kurzes Hemd, weißes T-Shirt, beigefarbene Hose mit schwarzem Gürtel



Markant ist, dass der Unbekannte einen Dauerkatheter mit Urinbeutel gesetzt hatte.



Bei dem Unbekannten wurde eine Zug-Fahrplanauskunft gefunden. Hier erkundigte er sich, wann die Abfahrten am 16. August von Freilassing nach Berchtesgaden stattfinden. Zusätzlich hatte er eine Busfahrkarte vom 16. August um 09.33 Uhr vom Bahnhof Berchtesgaden zum Unterstein einstecken. Es ist davon auszugehen, dass der unbekannte Mann im Raum Freilassing bis zum 16. August übernachtet hat und dann an dem Tag in Richtung Berchtesgaden fuhr.



Hinweise bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Telefonnummer (0861) 98730 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Erstmeldung: