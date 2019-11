20.11.2019, PP Oberbayern Süd



Nachbarschaftsstreit endet tödlich - Tatverdächtiger (46) nach Tötungsdelikt festgenommen

MÜHLDORF AM INN. Ein Nachbarschaftsstreit in Mühldorf am Inn endete am Dienstagabend, 19. November 2019, für einen 57-jährigen Mann nach einem Messerangriff tödlich. Das Opfer verstarb im Krankenhaus. Am Tatort wurde unter dringendem Tatverdacht ein 46-Jähriger festgenommen, der im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt wird. Die Ermittlungen in dem Fall führt die Kriminalpolizei Mühldorf unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein.