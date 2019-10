23.10.2019, PP Oberbayern Süd



Tankstellenüberfall in Icking - Polizei veröffentlicht Fotos und Videos

ICKING, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Die Ermittlungsgruppe „AVIA“ der Kriminalpolizei Weilheim ermittelt seit dem 2. August 2019 nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Icking. Ein maskierter und bewaffneter Mann war damals nach der Tat mit Bargeld als Beute entkommen. Die Kriminalpolizei veröffentlicht jetzt Foto- und Videomaterial aus Überwachungskameras der Tankstelle und bittet um Zeugenhinweise.



Täter beim Überfall

Um 21.31 Uhr betrat am Abend des 2. August ein maskierter und bewaffneter Mann die AVIA-Tankstelle in der Münchner Straße in Icking, forderte von der Angestellten der Tankstelle die Bareinnahmen und flüchtete mit dem Geld aus der Tankstelle.



Noch in derselben Nacht wurde ein 35-jähriger Verdächtiger festgenommen. Umfangreiche Alibiüberprüfungen durch die Ermittler der „EG AVIA“ ergaben in den Folgetagen, dass der Mann mit der Tat nichts zu tun hatte. Das von der Staatsanwaltschaft eingeleitete Verfahren gegen ihn wurde bereits wieder eingestellt.



Täterbeschreibung

Nach dem Überfall wurde bei der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim die Ermittlungsgruppe „AVIA“ gebildet, in der bis zu 11 Beamte an der Klärung des Falles mitarbeiten. Aufgrund einer fundierten Tatortarbeit, zahlreicher Zeugenvernehmungen, Anwohnerbefragungen und der Erhebung und Auswertung von digitalen Daten - insbesondere von Videoaufnahmen aus den Überwachungskameras der Tankstelle - konnten die Ermittler der Kripo rekonstruieren, dass der Täter nach dem Überfall zu Fuß zu einem ca. 100 bis 200 Meter entfernt geparkten Fluchtfahrzeug lief, das am Fahrbahnrand der dortigen Bundesstraße auf Höhe einer Kfz-Werkstatt abgestellt war. Mit dem Pkw, vermutlich einem Mercedes-Benz, flüchtete er dann auf der B11 in Richtung Baierbrunn/Schäftlarn.



Fotos und Videos finden Sie auf den Fahndungsseiten des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd:

Zeugen, die sachdienliche Hinweise in dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0881) 6400 bei der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.