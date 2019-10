HOLZKIRCHEN, LKR. MIESBACH/MÜNCHEN. Am Montag, 14.10.2019, fand ein Sondengänger mehrere Gewehrgranaten in einem Waldstück bei Holzkirchen.

In einem Waldstück, östlich der Autobahnraststätte „Holzkirchen Nord“, war ein Sondengänger auf der Suche nach einem abgestürzten Flugzeug aus dem zweiten Weltkrieg und stieß hierbei auf ein im Boden vergrabendes Kunststofffass mit brisantem Inhalt. In dem Fass befanden sich 27 Gewehrgranaten wie sie Anfang der 90er Jahre im sogenannten Jugoslawien-Krieg zum Einsatz kamen.



Die Technische Sondergruppe (TSG) des BLKA musste aus Sicherheitsgründen die Granaten noch vor Ort sprengen und vernichten, weshalb auch die in unmittelbarer Nähe verlaufende A8 kurzzeitig gesperrt wurde.



Es ist zu vermuten, dass das Kunststofffass bereits seit mehreren Jahren dort vergraben war. Nur dem umsichtigen Verhalten des Sondengängers ist es zu verdanken, dass mit diesem brisanten Fund kein Schaden angerichtet wurde, sondern die Gegenstände fachgerecht vernichtet werden konnten.



Wer die Granaten vergraben hat, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München II und des BLKA.