Drei Schüler werden zu Lebensretter

PENZBERG, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am Montagnachmittag retteten drei Schüler im Alter von 15 und 16 Jahren einem 58-jährigen Mann das Leben.

Nach dem Ende des Sportunterrichtes im Nonnenwaldstadion in Penzberg gegen 13.00 Uhr wollten sie über den Verbindungsweg, der an einer Garbenbaufirma vorbeiführt zurück zur Realschule, bzw. Bushaltestelle gehen. Auf diesem Verbindungsweg fielen ihnen Blutspuren auf. Diese führten in den Wald, der sich auf der gegenüberliegenden Seite befindet.

Die drei Jungen folgten den Blutspuren bis zu einem Abhang. Am Ende des Abhanges konnten sie einen Mann sehen, der eine stark blutende Wunde am Fuß hatte.

Der 58jährige Mann hatte sich vor wenigen Tagen mit der Motorsäge in sein Bein geschnitten. Die Wunde platzte am Montag wieder auf und blutete stark. Dies verursachte bei ihm vermutlich einen so schweren Schock, dass er ziel- und planlos umherirrte. Dabei kam er in den Wald und stürzte den Abhang hinunter.



Die drei Schüler informierten umgehend die Polizei und den Rettungsdienst. Sie blieben solange bei dem Verletzten vor Ort, bis der Notarzt eingetroffen war.



Die Örtlichkeit war von der Straße aus nicht einsehbar. Ohne ihr beherztes Einschreiten wäre der Mann verblutet.