20.09.2019, PP Oberbayern Süd



Polizei-Hundenase erschnüffelt Haschisch im Fernreisebus



Im Reisegepäck "erschnüffeltes" und sichergestelltes Haschisch.

MITTENWALD, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Im Zuge einer Kontrolle eines Fernbusses bewies der Diensthund "Luggi" ein gutes "Näschen" und erschnüffelte Haschisch im Reisegepäck einer 35-Jährigen. Die Grenzpolizeiinspektion Murnau am Staffelsee führt hierzu die Ermittlungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II.



Diensthund "Luggi" mit seinem Diensthundeführer der Operativen Ergänzungsdienste Weilheim, Polizeihauptmeister Florian Thieme.

Im Rahmen einer Grenzkontrolle der GPI Murnau am gestrigen Nachmittag an der B2 im Bereich Mittenwald wurde auch ein Fernreisebus bei der Einreise einer Kontrolle unterzogen.



Jetzt kam die große Stunde von Diensthund Luggi, der Diensthundeführer der OED Weilheim (Foto des erfolgreichen Teams – siehe Anhang) hatte die Grenzpolizisten bei der Kontrolle unterstützt. An einem Koffer im Businneren schlug der Hund an, das Gepäckstück konnte einer Reisenden zugeordnet und in ihrer Anwesenheit geöffnet werden. Die 35-jährige Frisörin aus Italien, welche sich auf der Einreise befand, gab sofort zu, dass sie Haschisch im Koffer hat, dieses wurde schließlich in einer Socke eingewickelt aufgefunden und sichergestellt.



Die Reise war für die Frau zunächst zu Ende, sie musste sich aufgrund des Schmuggels von Rauschgift den notwendigen polizeilichen Maßnahmen durch die Grenzpolizisten unterziehen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde die Frau schließlich entlassen.