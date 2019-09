16.09.2019, PP Oberbayern Süd



Pidinger Grenzpolizisten stellen hochwertigen Mercedes und Pistole sicher

LKR. TRAUNSTEIN. Beamte der Grenzpolizeiinspektion Piding konnten bereits Anfang September auf der BAB A 8 einen gestohlenen Mercedes AMG mit dänischer Zulassung sicherstellen. Außerdem fanden die Schleierfahnder in einem Fahrzeug mit bulgarischer Zulassung eine professionell verbaute Faustfeuerwaffe. Die Kripo Traunstein hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Sichergestellter Mercedes AMG.

Am frühen Sonntagabend, 1. September, fiel den Schleierfahndern der Grenzpolizeiinspektion Piding auf der Autobahn A 8 in Fahrtrichtung München auf Höhe der Ausfahrt Schweinbach ein Mercedes AMG mit dänischer Zulassung auf. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs und der Insassen an der Rastanlage Hochfelln-Nord stellte sich heraus, dass sich der Instinkt der Fahnder wieder einmal bestätigte.



Der Mercedes im Wert von über 30.000 Euro war von dänischen Behörden als gestohlen gemeldet.



Die 25-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Rosenheim und ihr Beifahrer, ein 36-jähriger Däne, wurden vorläufig festgenommen. Bei der Fahrerin konnten zudem drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Eine im Anschluss daran durchgeführte Wohnungsdurchsuchung bei der jungen Frau führte zur Sicherstellung einer kleineren Menge Betäubungsmittel.



Am Nachmittag des 2. September wurde auf Höhe Bernau am Chiemsee ein in Bulgarien zugelassener Pkw, besetzt mit einem 62-jährigen und 49-jährigen Bulgaren, gesichtet und kontrolliert. Bei der intensiven Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs sowie der Insassen fielen den erfahrenen Fahndern einige Ungereimtheiten auf.



So kam im Zuge der Kontrolle ein professionelles „Schmuggelversteck“ unter dem Armaturenbrett zum Vorschein, in welchem sich eine ungeladene Schreckschusspistole befand. Munition wurde nicht aufgefunden. Eine waffenrechtliche Erlaubnis konnte keiner der Beiden vorzeigen, weshalb die Waffe sichergestellt und sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer vorläufig festgenommen wurden.



Sowohl der 36-jährige Däne und seine 25-jährige Begleiterin als auch die 49- und 62-jährigen Bulgaren wurden nach Abschluss der Ermittlungen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wurden in beiden Fällen vom Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernommen.