ROSENHEIM. Wie bereits berichtet, wurde in den frühen Morgenstunden des Sonntag, 8. September 2019, eine 21-jährige Frau im Rosenheimer „Riedergarten“ von einem bislang unbekannten Täter überfallen und vergewaltigt. Die bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim eingerichtete Ermittlungsgruppe (EG) „Park“ ermittelt nach wie vor auf Hochtouren in alle Richtungen. Als Bestandteil dieser Ermittlungen hat nun eine Personalienfeststellung bei den Schaustellern und deren Bediensteten des Rosenheimer Herbstfestes stattgefunden.

Die 21-jährige Frau war in den frühen Sonntagmorgenstunden im Rosenheimer „Riedergarten“ Opfer einer Vergewaltigung geworden.



Bei der eigens zur Klärung dieses Verbrechens eingerichteten Ermittlungsgruppe (EG) „Park“ werden sämtliche Spuren und Hinweise erfasst und bewertet. Zeitgleich werden diese in akribischer Ermittlungsarbeit überprüft. Im Zuge dieser weitreichenden Ermittlungen, die seitens der EG „Park“ nach wie vor in alle Richtungen geführt werden, wurde am heutigen Freitagvormittag, 13.09.2019, durch die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim mit Unterstützung von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Rosenheim und der Grenzpolizeiinspektion Raubling die Identität aller Betreiber sowie deren Angestellten der sich auf dem Herbstfestgelände Rosenheim befindlichen Fahrgeschäfte, Imbissbuden, Schausteller und weiteren Gewerbetreibenden durchgeführt. Zudem wurden die Personen bezüglich ihrer Wahrnehmungen im relevanten Tatzeitraum befragt. Alle betroffenen Personen verhielten sich kooperativ und zeigten Verständnis für die polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen. Aus ermittlungstaktischen Gründen sind derzeit keine weiteren Angaben zu diesen konkreten Ermittlungsmaßnahmen möglich.