ROSENHEIM. Wie bereits berichtet, wurde in den frühen Morgenstunden des Sonntag, 8. September 2019, eine 21-jährige Frau im Rosenheimer „Riedergarten“ von einem bislang unbekannten Täter überfallen und vergewaltigt. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim hat deshalb nun die Ermittlungsgruppe (EG) „Park“ ins Leben gerufen, um diese abscheuliche Tat möglichst schnell und umfassend aufklären zu können.

Das Opfer war in der Nacht von vergangenen Samstag auf Sonntag alleine und zu Fuß in der Rosenheimer Innenstadt unterwegs. Beim Durchqueren des „Riedergarten“ wurde sie plötzlich von dem bislang unbekannten Täter angegriffen, zu Boden gebracht und anschließend vergewaltigt. Nach der Tat flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Auf die schockierte Frau wurde ein Passant aufmerksam, als er sie auf einer Parkbank sitzend in der Innenstadt antraf und anschließend zur Polizei brachte.



Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim hat zur Klärung der Tat nun die Ermittlungsgruppe „Park“ mit acht Mitarbeitern eingerichtet. „Wir setzen alles daran, dieses Verbrechen schnellstmöglich aufzuklären. Die Einrichtung der Ermittlungsgruppe ist hierzu die Basis“, erklärt Polizeipräsident Robert Kopp. „Zur Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger haben wir die, ohnehin schon hohe sichtbare Präsenz von Einsatzkräften in der Rosenheimer Innenstadt, nochmals erhöht“, so Kopp weiter.