05.09.2019, PP Oberbayern Süd



Fahndungswiderruf - Aus Pflegeheim vermisster Rentner wohlauf aufgefunden

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Der seit Donnerstag, dem 05.09.2019, kurz nach Mitternacht aus einem Pflegeheim in Garmisch-Partenkirchen vermisste Rentner (wir berichteten) konnte heute gegen 10 Uhr in Garmisch-Partenkirchen aufgrund intensiver Suchmaßnahmen aufgefunden werden.



Der Mann wurde leicht unterkühlt, aber ansonsten wohlauf, in Garmisch-Partenkirchen angetroffen und zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.