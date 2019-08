29.08.2019, PP Oberbayern Süd



Rosenheimer Herbstfest 2019 - Polizei freut sich auf die Wies’n

ROSENHEIM. Auf geht´s zum Rosenheimer Herbstfest! Nicht nur für die Freunde der „Fünften Jahreszeit“, sondern auch für die Einsatzkräfte der Polizei beginnt in wenigen Tagen wieder eine sehr turbulente Zeit. Wenn ab dem 31. August wieder rund eine Million Besucher auf der Loretowiese erwartet werden, liegt dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd die Sicherheit der „Wiesn-Besucher“ am Herzen. Die Polizei ist darauf gut vorbereitet. In enger Zusammenarbeit mit dem Veranstalter, dem Wirtschaftlichen Verband der Stadt und des Landkreises sowie der Stadtverwaltung Rosenheim geht die Polizei in die kommenden 16 ereignisreichen Wiesntage.



Polizeipräsident Robert Kopp

„Zünftige Wiesngaudi: Ja – Straftaten und Gewalt: Nein! Auf dem Rosenheimer Herbstfest sind Tradition und Sicherheit kein Widerspruch. Die Polizei wird auch in diesem Jahr für einen sicheren Be-such des Rosenheimer Herbstfest sor-gen. Wir haben dazu unser bewährtes Sicherheitskonzept weiter optimiert. Auf-grund der positiven Erfahrungen haben wir z.B. Maßnahmen der Videoüberwa-chung -stationär und mobil- ausgebaut. Bewährtes bleibt natürlich bestehen: Wir werden deshalb auch von Kolleginnen und Kollegen der Polizei aus Österreich“ unterstützt. Ich freue mich auf eine friedliche, gelassene Wiesn mit vielen netten Gästen aus nah und fern“, so Polizeipräsident Robert Kopp.

Wie schon in den letzten beiden Jahren wird Polizeidirektor Volker Klarner die Einsatzleitung der diesjährigen Wies’n übernehmen. Gemeinsam mit seinem neuen Stellvertreter, Polizeirat Johann Brumbauer, wird der Leiter der Polizeiinspektion Rosenheim den Polizeieinsatz zum Rosenheimer Herbstfest leiten. Das „neue“ Führungstandem wird zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen sowohl auf dem Festgelände, als auch nach Wiesnende im Stadtbereich für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sorgen. Eine erhöhte Polizeipräsenz durch uniformierte und zivile Beamte wird rund um das Veranstaltungsgelände umgesetzt. Unterstützt werden die Rosenheimer Schandis dabei in diesem Jahr wieder durch geschlossene Einheiten der Bayer. Bereitschaftspolizei, Einsatzzüge des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, von Einsatzkräften der Verkehrspolizeiinspektionen, der Reitergruppe und durch Diensthundeführer. Daneben sind Kräfte der Bundespolizei im Einsatz. Im Rahmen der Sicherheitsmaßnahmen erfolgt u.a. eine tägliche Absuche der Wiesnzelte unter Einsatz speziell ausgebildeter Sprengstoffsuchhunde. Mit österreichische Kolleginnen und Kollegen aus dem benachbarten Tirol wird unsere „Wiesnwache“ auch in diesem Jahr „grenzüberschreitenden Wiesn-Streifen“ auf dem Herbstfest durchführen.



Polizeidirektor Volker Klarner und Polizeirat Johann Brumbauer

„Die große Vorfreude auf das Rosenheimer Herbstfest ist bei uns und unseren Kolleginnen und Kollegen schon deutlich spürbar. Wir als Polizei werden die Sicherheitslage stets neu bewerten und alles daran setzen, dass die Herbstfestbesucher auch in diesem Jahr wieder sicher sind und sich auch sicher fühlen können. Trotz gewisser Sicherheitsvorkehrungen bei derartigen Großveranstaltungen ist es uns jedoch wichtig, dass der traditionelle Volksfestcharakter zu jeder Zeit erhalten bleibt. Auch privat freuen wir uns schon wie in den letzten Jahren auf unsere sympathische Wiesn“, so Polizeidirektor Volker Klarner und Polizeirat Johann Brumbauer

Anpassung der Sicherheitsinteressen 2019



Dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd liegen derzeit keine konkreten Gefährdungshinweise für das Rosenheimer Herbstfest vor.



Um einen unkontrollierten Zugang zum Festgelände zu verhindern, wird es auch in diesem Jahr eine vollständige Umzäunung der Loretowiese geben. Zusätzlich werden an verschiedenen Eingängen Betonsperren als Durchfahrschutz angebracht. Die hohe Polizeipräsenz soll allen Besuchern ein gutes Sicherheitsgefühl vermitteln.

An den Zugängen finden Selektivkontrollen statt, wobei stichprobenartig Taschen- und Rucksackkontrollen durchgeführt werden. Ein Verbot, Taschen oder Rucksäcke mit auf das Festgelände zu nehmen, gibt es jedoch nicht.



Um der Polizei und den Sicherheitsdiensten die Arbeit zu erleichtern und Wartezeiten an den Eingängen zu verhindern, appellieren wir eindringlich an alle Besucher:



Bitte lassen Sie größere Gepäckstücke wie Rucksäcke und Taschen zu Hause!

Führen Sie keine gefährlichen Gegenstände (z.B. Waffen, Messer oder Pfefferspray) mit sich!

Wir bitten alle Mannsbilder in Tracht, den obligatorischen Hirschfänger zu Hause zu lassen!

Wir hoffen auf ihr Verständnis!

Als wichtiger Baustein des Sicherheitskonzeptes wird die Videoüberwachung auf dem Herbstfestgelände erweitert und in der Innenstadt fortgeführt. Auch dieses Jahr wird der Bahnhof Rosenheim wieder durch die örtlich zuständige Bundespolizei videoüberwacht sein. Zudem werden die eingesetzten Polizeikräfte wie in den Vorjahren mit Bodycams ausgestattet sein. Ziel dieser Kameras ist eine gefahrenabwehrende Wirkung sowie erforderlichenfalls eine beweiskräftige Strafverfolgung zu erreichen.



Zusammen mit der Feuerwehr und den Rettungsdiensten wurden auch die Notfallpläne überarbeitet, damit Rettungswege im Einsatzfall schnell und gleichzeitig freigemacht werden können.





Das Team der Wiesnwache 2019

Die Wiesnwache – der Anlaufpunkt „für alle Fälle



Die Polizei ist rund um die Uhr erreichbar! Auf dem Festgelände sind die Polizistinnen und Polizisten der Wiesnwache die besten Ansprechpartner bei Problemen. Die Wache am Glückshafen ist während der Festtage von 13 Uhr bis 24 Uhr geöffnet, natürlich auch an Samstagen und Sonntagen. Die Polizei ist dort persönlich erreichbar oder unter der Telefonnummer (08031) 200-2250.



Die hohe sichtbare Polizeipräsenz auf und um das Festgelände wird auch in diesem Jahr fortgeführt. Man wird also häufiger Polizistinnen und Polizisten auf ihren Streifenrunden sehen. Sie können jederzeit angesprochen und um Hilfe oder Auskunft gebeten werden.



Natürlich hat auch jeder Besucher die Möglichkeit, sich unter der Notrufnummer 110 direkt mit der Einsatzzentrale im Polizeipräsidium in Verbindung zu setzen. Gerade bei verdächtigen Wahrnehmungen bittet die Polizei darum, das unverzüglich und ohne Scheu zu tun!



Übrigens - manch Ärger und Gefahr sind leicht zu vermeiden



„Kraftlackel“ und „Stänkerer“ machen nur einen verschwindend geringen Anteil an der Besucherflut aus. Sollten Sie aber trotzdem auf solche treffen, gehen Sie Streitigkeiten und Pöbeleien am besten ganz aus dem Weg. Lassen Sie sich nicht provozieren und wenden Sie sich gegebenenfalls an die Beamten der Wiesnwache. Die Polizei wird zur Verhütung von Straftaten auch in diesem Jahr Personen in Gewahrsam nehmen. Randalierer müssen außerdem mit einem Wiesnverbot des Veranstalters rechnen!



Jugendschutz wird groß geschrieben



Betrunkenen Kinder und Jugendliche will niemand sehen! Die enge Zusammenarbeit bei den Kontrollen mit dem Ordnungs- und Jugendamt der Stadt Rosenheim hat sich bewährt und wird auch heuer fortgesetzt. Die Polizei appelliert daher an die gastronomischen Betriebe auf dem Festplatz und in der Innenstadt, aber auch an Betreiber von Tankstellen, Getränkemärkten und anderen Geschäften, keinerlei Alkohol an Kinder abzugeben und Jugendliche nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu bedienen. In erster Linie stehen natürlich Eltern und andere mit der Erziehung beauftragte Personen in der Pflicht.



Alkohol und Autofahren vertragen sich nicht. Der mögliche Führerscheinverlust ist angesichts der erheblichen Unfallgefahren für sich und andere dabei noch das geringste Übel. Achtung! Auch mit dem Fahrrad ist man nicht gänzlich „aus dem Schneider“. Organisieren Sie bereits im Vorfeld die Heimfahrt, wenn Sie sich eine gemütliche Maß Bier gönnen wollen.



Diebstahl ist Diebstahl, auch wenn es „nur“ ein Maßkrug ist. Lassen Sie den Krug dort wo er hingehört, nämlich im Bierzelt. Eine Anzeige wegen Diebstahls, die mögliche Gefahr, dass dieser von jemanden als Schlagwerkzeug genutzt wird oder eine Verletzung durch Glasscherben können weder der materielle, noch der ideelle Wert des „illegalen Souvenirs“ wettmachen.



Auch Langfinger gehen zum Herbstfest. Gerade die Menschenmengen bei Großveranstaltungen erleichtern Dieben ihre krummen Touren. Legen Sie deshalb keine Wertgegenstände, Taschen oder Handys unbeaufsichtigt ab. Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie sie voraussichtlich auch brauchen. Dass EC-Karte und Geheimnummer niemals gemeinsam aufbewahrt werden, sollte selbstverständlich sein. Halten Sie die Augen auf und bleiben Sie aufmerksam. Sollten Sie trotzdem bestohlen werden, wenden Sie sich an die Polizei.



Sein Auto „am Haken“ eines Abschleppfahrzeuges sieht wohl keiner gerne. Viel stressfreier als die wegen begrenztem Angebot mühsame Parkplatzsuche ist die Anreise mit dem öffentlichen Personennahverkehr. So kann man zudem noch vermeiden, dass wegen unzulässigen Parkens ein Verwarnungsgeld fällig wird oder in schwerwiegenderen Fällen ein polizeiliches Abschleppen veranlasst werden muss. Dann wird’s nämlich richtig teuer.



Die berühmte Nadel im Heuhaufen ist oft leichter zu finden als verlorengegangene Gegenstände auf dem pulsierenden Festgelände. Fundsachen können während der Veranstaltung auf dem Festgelände am Haupteingang und zu den üblichen Öffnungszeiten beim Fundamt der Stadt Rosenheim abgeholt und abgegeben werden.



Bitte nehmen Sie Rücksicht auf die Anwohner rund um das Festgelände! Denn gerade die Anrainer haben ein Anrecht auf Ihre Nachtruhe. Entsorgen Sie Müll in dafür vorgesehenen Behältnissen und nicht in den Vorgärten rund um die Loretowiese. Und erledigen Sie Ihre „Geschäfte“ in den zahlreichen Toilettenanlagen auf dem oder rund um das Festgelände.