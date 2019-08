05.08.2019, PP Oberbayern Süd



3 Festnahmen nach Überfall auf Spielcasino in Lenggries

LENGGRIES, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Nachdem vier unbekannte, maskierte Männer in den frühen Morgenstunden des 14. Juli 2019 ein Spielcasino in Lenggries überfallen hatten, wurde akribisch an der Aufklärung des Verbrechens gearbeitet. Die Kripo Weilheim ermittelte nun drei Tatverdächtige und nahm diese fest. Nach dem vierten Verdächtigen wird noch gesucht.

Wie bereits berichtet, betraten die maskierten Täter am 14. Juli 2019 gegen 03.00 Uhr das Spielcasino in der Lerchkogelstraße in Lenggries. Mit einem Messer bewaffnet forderten sie die Herausgabe von Bargeld und flüchteten anschließend zu Fuß mit der Beute in unbekannte Richtung.



Die sofort nach Bekanntwerden des Raubes eingeleitete Großfahndung, unter der Leitung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd und mit Unterstützung zahlreicher Streifen umliegender Dienststellen, führte zunächst nicht zum Ergreifen der Täter.



Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim leitete unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen. Am Freitag, 02. August 2019, wurden drei dringend Tatverdächtige festgenommen. Es handelt sich um einen 20- und zwei 27-jährige Männer mit italienischer bzw. türkischer Staatsangehörigkeit aus dem Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen. Unter ihnen befindet sich auch die Person, nach der am 30. Juli 2019 mit einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht wurde. Die Tatverdächtigen wurden in verschiede Justizvollzugsanstalten eingeliefert.



Die Ermittlungen der Kripo Weilheim dauern an und konzentrieren sich nun auf die vierte tatverdächtige Person, um das Verbrechen restlos aufklären zu können.

