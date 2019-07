24.07.2019, PP Oberbayern Süd



Polizei beendet Bedrohungslage in JVA - Staatsanwaltschaft und Kripo ermitteln jetzt u.a. wegen Geiselnahme

MÜHLDORF AM INN. Zu einem Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst kam es in der Nacht auf Mittwoch, 24. Juli 2019, in der Justizvollzugsanstalt Mühldorf am Inn. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte ein Häftling (27) in einem Gemeinschaftshaftraum randaliert, ein Feuer gelegt und mehrere Mithäftlinge bedroht. Speziell geschulten Polizeibeamten der Verhandlungsgruppe gelang es, den 27-Jährigen zur Aufgabe zu bewegen. Spezialeinsatzkräfte (SEK) der Polizei beendeten dann mit einer Festnahmeaktion die Situation, ohne dass Personen ernsthaft verletzt wurden.