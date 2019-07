12.07.2019, PP Oberbayern Süd



Brand in Neumarkt-Sankt Veit – Kripo geht von Brandstiftung aus

NEUMARKT-SANKT VEIT, LKR. MÜHLDORF AM INN. Rund 500.000 Euro Sachschaden entstand bei dem Brand, der am Sonntagnachmittag, 07. Juli 2019, in einem seit mehreren Jahren leerstehenden landwirtschaftlichen Anwesen ausgebrochen war. Die Brandfahnder der Kripo Mühldorf bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung.





Das Feuer war gegen 14.30 Uhr in einem seit mehreren Jahren leerstehenden landwirtschaftlichen Anwesen in der Altöttinger Straße in Neumarkt-Sankt Veit ausgebrochen. Das Anwesen brannte komplett nieder, Feuerwehr und Polizei schätzen den entstandenen Sachschaden derzeit auf etwa 500.000 Euro (wir berichteten bereits).



Nach den ersten kriminalpolizeilichen Untersuchungen der Kripo Mühldorf am Inn scheidet eine Ursache im Bereich eines technischen Defekts oder dergleichen tendenziell aus, so dass die Brandfahnder derzeit von einer Brandstiftung ausgehen.



Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn unter der Telefonnummer 08631/3673-0 um sachdienliche Hinweise: