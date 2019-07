09.07.2019, PP Oberbayern Süd



3 Kilo Amphetamin auf der Autobahn A 8 sichergestellt

RAUBLING, LKR. ROSENHEIM. Am Sonntagvormittag, 07.07.2019, wurde ein Fahrzeug mit niederländischer Zulassung auf der BAB A 8 kontrolliert und es konnten Drogen sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen.

Am Sonntagvormittag wurde gegen 09.00 Uhr ein in Fahrtrichtung Süden fahrender Pkw Kia mit niederländischer Zulassung durch Beamte der Grenzpolizeiinspektion Raubling angehalten und kontrolliert. Im Fahrzeug befanden sich der 27-jährige Fahrer und ein 25-jähriger Landsmann.



Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnten insgesamt etwa 3 Kilogramm Amphetamin sowie über 50 Gramm Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden.



Das Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die weiteren Ermittlungen. Die zuständige Staatsanwaltschaft Traunstein stellte aufgrund des Sachverhalts Haftantrag gegen beide Tatverdächtige. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ Haftbefehle gegen die Beschuldigten. Beide wurden anschließend in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.