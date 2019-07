07.07.2019, PP Oberbayern Süd



Hochzeitskorso blockiert BAB A 95

LKR. MÜNCHEN / WEILHEIM-SCHONGAU/ BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am frühen Samstagnachmittag, 6. Juli 2019, wurde der Polizei im Bereich der A 95 ein sich in Richtung Süden bewegender Fahrzeugkorso einer türkischen Hochzeitsgesellschaft mitgeteilt, der teilweise den Verkehr auf der Autobahn blockierte. Die Verkehrspolizeiinspektion Weilheim übernahm die weiteren Ermittlungen.

Am Samstag, den 6. Juli 2019, ging gegen 13.30 Uhr über Notruf bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München eine Mitteilung ein, wonach eine Kolonne aus etwa 20 Fahrzeugen die südliche Richtungsfahrbahn der A 95, kurz nach der Anschlussstelle München-Fürstenried, blockiere und andere Verkehrsteilnehmer gefährde.



Nach Zeugenangaben blockierte der Konvoi, etwa einen halben Kilometer nach der 80er-Zone, über alle Fahrstreifen verteilt die A95. Ein Verkehrsteilnehmer konnte nur durch eine mittelstarke Bremsung aus 100 km/h bis zum Stillstand einen Auffahrunfall vermeiden.

Im weiteren Verlauf sollen die vordersten Pkw, darunter das mit türkischer Landesflagge geschmückte Brautauto, nach kurzem Gasgeben immer wieder bis zum Stillstand abgebremst haben. Ein Überholen sei durch die in vorderster Reihe fahrenden Fahrzeuge durch beschleunigtes „Zick-zack-fahren“ verhindert worden.



Der Konvoi, bestehend aus überwiegend dunkelfarbigen Fahrzeugen mit Münchner Kennzeichen, soll nach kurzer Zeit die Fahrt mit eingeschalteten Warnblinklichtern in südlicher Richtung fortgesetzt haben.



Mutmaßlich verließ der Hochzeitskorso an der A95-Anschlussstelle Penzberg/Iffeldorf oder Sindelsdorf die Autobahn.



Möglicherweise kam es in den Baustellenbereichen am Starnberger Dreieck und im Bereich der Anschlussstelle Seeshaupt zu weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die aufgrund der Mitteilung sofort eingeleiteten Fahndungs- und Aufklärungsmaßnahmen im Bereich der Autobahn sowie im Landkreis Weilheim-Schongau führten zur Feststellung der Hochzeitsgesellschaft, die mutmaßlich die Verkehrsstörungen verursachte. Die Verantwortlichen der Veranstaltung wurden durch die Polizei eindringlich über die Folgen verkehrswidriger Verhaltensweisen belehrt.



Im weiteren Verlauf kam es zu keinerlei weiteren Vorkommnissen.



Bei dem Einsatz wurden die örtlich zuständigen Dienststellen der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim und der Polizeiinspektion Wolfratshausen durch zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Dienststellen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, dem Polizeipräsidium München sowie einem Polizeihubschrauber unterstützt.



Die Verkehrspolizei Weilheim hat Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Nötigung eingeleitet.



Die Verkehrspolizeiinspektion Weilheim bittet um Hinweise, die zur Klärung der Taten beitragen können:

Wer konnte am frühen Samstagnachmittag im Bereich der Autobahn A95 Beobachtungen machen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Hinweise bitte an die Verkehrspolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer (0881) 640-302 oder an jede andere Polizeidienststelle.



Ergänzend zum aktuellen Zeugenaufruf ergeht folgender Appell der Polizei:



Hochzeiten sind nachvollziehbar ein Grund zum Feiern. Allerdings darf die Ausgelassenheit nicht dazu führen, dass andere Menschen gefährdet werden oder gar zu Schaden kommen. Straßenblockaden sind kein Spaß, sondern eine Straftat!